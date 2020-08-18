Во Владимире появилась липовые аллеи

Семнадцать молодых деревьев появились у дома №48 и еще двадцать - у дома № 19. Эти места для посадок выбрали по просьбам жителей и, откликаясь на пожелания горожан, липовые аллеи посажены так, чтобы отделить жилые дома от дороги. Как рассказал главный эколог города Сергей Сухопаров, в этом году в рамках муниципальной программе по повышению экологической безопасности города Владимира в областном центре будет посадят около 300 новых деревьев. Уже сейчас высажено порядка 130 саженцев туи, липы, сирени и других. На октябрь запланирована высадка 140 полутораметровых лип в различных районах города.