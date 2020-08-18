Владимирские следователи будут выяснять, почему ребенок выпал из окна

Напомним, утром 17 августа пятилетний мальчик выпал с девятого этажа новостройки в Юрьевце. Взрослые, которые в это время должны были за ним присматривать, считали, что мальчик должен был спать и оставили его одного. Однако, до прихода взрослых он проснулся, вышел на не остекленный балкон и через проем упал с высоты 9 этажа на плиточное покрытие лестницы магазина, расположенного на первом этаже жилого дома. Ребенка с многочисленными переломами госпитализирован в областную детскую клиническую больницу, а региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В ближайшее время будут допрошены лица, причастные к происшедшему, дана оценка состоянию здоровья малыша, а также условиям его воспитания и проживания. Расследование продолжается.