Владимирцев приглашают на день рождения парка "Дружба"

В воскресенье, 23 августа, с 12 до 19 часов в парке "Дружба" будут отмечать день рождения.

В этот праздничный день жителей и гостей города ждет интересная развлекательная программа: яркий концерт с участием популярных коллективов города и области, различные выставки, творческие и спортивные мастер-классы, аттракционы для детей и взрослых, фотозона, катание на лошадях и многое другое.

Любителям спорта будет предложено участие в дружеском турнире по волейболу, состоятся мастер-классы по скандинавской ходьбе, акробатике и единоборствам. Завершится программа праздника дискотекой "Ретро-шлягер", где прозвучат знакомые всем хиты российской эстрады.