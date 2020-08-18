Житель Ковровского района зарезал соседа, а потом пытался убить его жену

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ковровского района по статьям "убийство", "покушение на убийство двух лиц", "кража с причинением значительного ущерба гражданину".

- Утром 27 марта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил разобраться с соседями, с которыми он находился в длительном конфликте, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области. - Молодой человек пришел в квартиру к пожилой паре и ударил ножом 67-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

После этого молодой человек набросился с ножом на соседку. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи 68-летнюю женщину удалось спасти.

Воспользовавшись сложившейся ситуацией, мужчина похитил из квартиры мобильный телефон стоимостью не менее 2500 рублей. После чего он вернулся к себе домой, где его задержали полицейские.

По ходатайству следователя в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.