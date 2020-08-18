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Владимирская область получила больше 90 миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с Covid-19

На сегодняшний день общая сумма выплат превысила 976 млн рублей.
Виктория СуховаВикторияСухова
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Правительство России выделило из федерального резервного фонда 90,6 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам Владимирской области, которые оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также работникам, находящимся в группе риска заражения Covid-19. Эти выплаты уже получили 7920 медработников региона.

Размер выплат зависит от среднемесячного дохода трудовой деятельности за 9 месяцев прошлого года и времени работы с инфицированными пациентами. Выплаты в размере от 20 до 80 процентов получат медицинские работники скорой помощи и первичного звена, работающие с Covid-19; выплаты от 30 до 100 процентов – медицинские работники стационаров, где проводится лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Помимо этих выплат медикам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи пациентам с Covid-19, ежемесячно перечисляются дополнительные стимулирующие выплаты: врачам стационаров – по 80 тысяч, медицинскому персоналу среднего звена и врачам скорой медицинской помощи – по 50 тысяч, младшему медперсоналу – по 25 тысяч.

За весь период борьбы с коронавирусом вознаграждение за свой труд получили 7920 работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области на сумму 428 млн рублей, в рамках постановления Правительства РФ №484 – 3470 работников на сумму 548,1 млн. Таким образом, общая сумма выплат превысила 976 млн рублей.