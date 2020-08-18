Безработный воровал шоколад во владимирском супермаркете

В дежурную часть полиции города Владимира обратился сотрудник одного из супермаркетов, расположенных на улице Верхняя Дуброва. Он рассказал о том, что неизвестный пытался украсть товар. Сотрудники службы безопасности задержали мужчину.

Полицейские, прибывшие на место преступления, установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый, безработный житель Владимира.

- Мужчина неоднократно брал кондитерские изделия в этом магазине. Пользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он складывал шоколад в пакет и беспрепятственно выходил из супермаркета. Со слов подозреваемого, похищенный товар он продавал, а деньги тратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина подозревается в хищении около 150 единиц товара различных наименований на общую сумму более 10 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело.