Прибывающие во Владимирскую область для работы и проживания иностранцы будут сдавать тест на коронавирус

Теперь иностранные граждане при оформлении документов, необходимых для получения патента или разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства, должны сдавать анализ на новую коронавирусную инфекцию. Лабораторное исследование на COVID-19 проводится с применением методов амплификации нуклеиновых кислот.

Кроме того, при прохождении медицинского освидетельствования иностранные граждане в обязательном порядке сдают анализы на заболевания, представляющие опасность для окружающих. В их числе – наркомания, туберкулёз, лепра, сифилис, ВИЧ, бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).