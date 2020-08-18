Жителя Владимира избили, ограбили и столкнули в реку

31-летний житель Владимира обратился за помощью к полицейским. Оказалось, что мужчина познакомился на улице с молодыми людьми, которым предложил помочь ему разгрузить лом металла за вознаграждение. Мужчины согласились, сделали работу, а затем предложили продолжить знакомство на берегу реки Рпень за распитием спиртного.

- Со слов потерпевшего, через несколько часов у него с одним из новых знакомых возник словесный конфликт, после чего последний нанёс ему палкой несколько ударов по голове, похитил из кармана тысячу рублей и столкнул в реку. Мужчина добрался до ближайшей автозаправки и позвонил в полицию, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Коврова. Подозреваемый в содеянном сознался. Молодой человек пояснил, что решил совершить преступление сразу же, как только увидел деньги у потерпевшего.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.