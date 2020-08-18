Алексей Виноградов покинул пост председателя комитета по молодежной политике

14 августа по соглашению сторон расторгнут служебный контракт с Алексеем Виноградовым. Он освобождён от должности председателя комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области и уволен с государственной гражданской службы. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

До назначения нового председателя комитета по молодёжной политике исполнять обязанности руководителя этого структурного подразделения областной администрации будет заместитель председателя комитета Светлана Жирова.