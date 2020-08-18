Губернатор Владимир Сипягин проведет совещание с обманутыми дольщиками несмотря на самоизоляцию

Несмотря на самоизоляцию губернатор Владимир Сипягин пообещал присутствовать на совещании с обманутыми дольщиками, которое пройдет 19 августа. Об этом он сообщил в своих соцсетях:

- Друзья, от вас поступают вопросы, не отменится ли в связи с моей самоизоляцией совещание по проблеме дольщиков дома в Коммунаре 19 августа. Я жду получения результатов тестирования на Covid-19 до вечера 18 августа. Свое обещание участвовать в совещании выполню при любом сценарии. В случае неблагоприятного результата буду с вами в режиме видео-конференц-связи.

Напомним, люди уже два года не могут въехать в свои квартиры. Дом построен на два этажа выше, что является нарушением. Пока чиновники не смогли решить эту проблему.