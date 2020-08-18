Во Владимирской области коронавирусом заразились еще 22 человека

Во Владимирской области на 18 августа 2020 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По трое заболевших во Владимире, Гусь-Хрустальном и в Юрьев-Польском районах, по 2 случая в Ковровском, Гороховецком, Петушинском, Муромском, Александровском и Кольчугинском районах и 1 случай в Меленковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5994 случая заболевания (1015 сл. в г. Владимире, 850 сл. в Гусь-Хрустальном, 679 сл. в Петушинском, 557 сл. о. Муром, 521 сл. в Ковровском, 459 сл. в Александровском, 311 сл. в Собинском, 300 сл. в Вязниковском, 293 сл. в Юрьев-Польском, 212 сл. в Кольчугинском, 160 сл. в Судогодском, 139 сл. в Киржачском, 158 сл. в Меленковском, 105 сл. в Суздальском, 80 сл. в Камешковском, 63 сл. в г. Радужном, 49 сл. в Селивановском, 43 сл. в Гороховецком).