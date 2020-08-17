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Во Владимирскую область поступило 76 аппаратов ИВЛ

Современные аппараты ИВЛ будут распределены между 10 учреждениями здравоохранения региона.
Виктория СуховаВикторияСухова
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Во Владимирскую область поступило 76 аппаратов ИВЛ от Минпромторга.

20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких получит Ковровская многопрофильная городская больница №1, 17 – Городская больница №6 г. Владимира, 12 – Петушинская районная больница, 10 – Гусь-Хрустальная городская больница, 8 – Городская больница №2 г. Владимира, по 3 аппарата – Областная клиническая больница и Муромская городская больница №3, по 1 аппарату – Областной центр спецмедпомощи, Муромская городская больница №1 и Гороховецкая центральная районная больница.

Аппараты ИВЛ будут использоваться для респираторной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью, в том числе при лечении больных с Covid-19.