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Происшествия

В Муроме гостья украла деньги хозяина

Она перевела их себе на счет
Полина НемчиноваПолинаНемчинова
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Тридцатитрехлетняя муромлянка навестила дома своего тридцативосьмилетнего знакомого. Заметив, как он вводил пароль для перевода денег через мобильное приложение, она позднее, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдал, взяла телефон и перевела на свой счет десять тысяч рублей. А потом поспешила уйти. Деньги женщина потратила, а житель Мурома, обнаружив пропажу средств со своего банковского счета, обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, найти злоумышленницу помогла, в том числе информация от банка о переводах. Сейчас в отношении местной жительницы, не отрицающей случившееся, возбуждено уголовное дело.

Криминал