В Муроме гостья украла деньги хозяина

Тридцатитрехлетняя муромлянка навестила дома своего тридцативосьмилетнего знакомого. Заметив, как он вводил пароль для перевода денег через мобильное приложение, она позднее, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдал, взяла телефон и перевела на свой счет десять тысяч рублей. А потом поспешила уйти. Деньги женщина потратила, а житель Мурома, обнаружив пропажу средств со своего банковского счета, обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, найти злоумышленницу помогла, в том числе информация от банка о переводах. Сейчас в отношении местной жительницы, не отрицающей случившееся, возбуждено уголовное дело.