Владимирцев в "Ночь географии" научат бюджетно путешествовать по России

Владимирский молодежный клуб РГО (Российского географического общества) объявляет Ночь географии. Она приурочена к Дню географа, который в России отмечают 18 августа. В эту ночь владимирцев научат самому главному - как путешествовать, не тратя денег. Ну или почти не тратя. Владимирские путешественники Сергей И Екатерина Антипины, участники школы "Крым-Кавказ" и организаторы путешествия по Крыму, устроят онлайн встречу на тему «Бюджетные путешествия по России». Начало в 19.00, участие бесплатное.

Во время Ночи географии путешественники расскажут: Как начать путешествовать самостоятельно. Как сделать это с наименьшими потерями для бюджета. Как распланировать маршрут. Какие меры предосторожности стоит предпринять. Где искать дешевое жильё и билеты. После лекции также в режиме онлайн состоится викторина, ответы на которую можно будет прислать в течение суток - до 20:00 19 августа. Первые три человека, которые пришлют верные ответы, получат призы. Прямой эфир будет сохранен и опубликован в Instagram. Посмотреть и принять участие в Ночи географии можно 18 августа в 19:00 чекай в Инстраграме @mkrgo_vladimir.