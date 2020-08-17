Ковровчанка из ревности зарезала любимого

Жительница Коврова жила с любимым, но регистрировать брак пара не спешила. После встречи нового года, 1 января, они поссорились у себя в квартире на улице Владимирской в городе оружейников. Приревновав своего гражданского мужа. Женщина наговорила ему оскорблений, а тот в ответ ударил любимую. Разгневанная ковровчанка взяла нож и несколько раз ударила мужчину по голове, шее и рукам, которыми он пытался защититься. Раненый умер на месте происшествия. Обвиненная в убийстве ковровчанка признала вину частично: она настаивала, что не хотела убивать, а только защищалась от избивавшего ее мужчины. Теперь ей придется провести восемь лет в колонии общего режима.