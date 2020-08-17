Во Владимире на торжественные линейки к 1 сентября пустят только первые и выпускные классы

Коронавирус вносит коррективы во все мероприятия. Вот и торжественные линейки в школах Владимира к 1 сентября пройдут по-новому.

В городском управлении образования говорят, что, хотя новый учебный год в школах начнется в очном формате, торжественные линейки не соберут перед входом все классы. В одних школах линейки собираются провести в формате традиционного построения в школьном дворе, но на этот раз с участием исключительно первых и выпускных классов. В других запланировано проведение радио-линеек, когда ученики не собираются всей школой в одном месте, а сидят по своим классах.

Предусмотрено, что в наступающем учебном году школьники будут заниматься по "кабинетной" системе, изучая все предметы в одной и той же классной комнате. Исключение составят дисциплины, требующие специального инвентаря - например, в химических лабораториях или спортивных залах. При входе ученики будут ежедневно проходить бесконтактную термометрию, а в классах будут по возможности рассаживать на расстоянии. Ношение масок во время уроков пока обязательно только для педагогов. Школьники могут надевать маски по желанию либо по настоянию своих родителей.