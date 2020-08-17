В Коврове пьяный водитель попал в аварию и ударил полицейского

Авария произошла в начале мая на улице Еловой по вине нетрезвого водителя, не уступившего дорогу другой машине. Приехавшие на место сотрудники полиции стали оформлять документы, а также предложили виновнику столкновения пройти медосвидетельствование. Недовольный ковровчанин вел себя агрессивно, размахивал руками, нецензурно ругался, хватался за руль патрульного автомобиля, пытаясь отобрать у полицейского телефон и оформляемые документы. А потом просто ударил в лицо старшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России «Ковровский». Ковровчанин, имеющий маленького ребенка и бывшего участником боевых действий, признал вину в применении насилия в отношении представителя власти. Суд назначил ему наказание – полтора года условно с испытательным сроком полтора года.