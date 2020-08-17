В Муроме рабочий погиб от удара током

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в начале июня в Муроме. Днем формовщик, работавший у индивидуального предпринимателя, при переходе через провод электросварочного аппарата, находящего под напряжением, получил удар тока, в результате чего впоследствии скончался. Как установила прокуратура, причиной несчастного случая стала некачественная организация работ при эксплуатации электротехнологических установок: в качестве источника сварочного тока для сварки применялся не предназначенный для этого и неудовлетворяющий требованиям действующих стандартов сварочный трансформатор. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.