Во Владимирской области на дорогах пострадали 60 человек

По информации УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 47 аварий, в которых травмы разной степени тяжести получили шестьдесят человек, в том числе пятеро детей. Четыре человека погибли в результате ДТП. Полицейскими оформлено 348 происшествий с материальным ущербом, а сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Но большинство аварий произошло по вине трезвых водителей, столкновений с нетрезвыми товарищами, севшими за руль, было всего две. Так ночью 14 августа в Вязниковском районе пьяный тридцатичетырехлетний водитель «Ауди» съехал в кювет и врезался в дерево. Два пассажира сорока трех и тридцати двух лет сразу погибли, двадцативосьмилетний и тридцатилетний пассажиры попали в больницу. А пятидесятитрехлетний водитель «Хонды» из того же Вязниковского района врезался не в дерево, а в корову, переходившую сельскую дорогу в 11 утра. В результате машина съехала в кювет, водитель сейчас лечится дома.