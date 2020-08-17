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Губернатор Владимир Сипягин во второй раз уходит на самоизоляцию

Также временно отстранен от работы врио заместителя губернатора Роман Годунин
Виктория СуховаВикторияСухова
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Губернатор Владимир Сипягин снова уходит на самоизоляцию. Об этом он написал в социальных сетях:

- Второй раз за это лето я вынужден уйти на самоизоляцию. Из областного Управления Роспотребнадзора получил предписание с сегодняшнего дня по медицинским показаниям временно отстранить от работы врио заместителя Губернатора Романа Годунина. Мы с Романом Сергеевичем проводили совещания на прошлой неделе, поэтому его отстранение автоматически означает для меня обязанность сдать анализ на коронавирус и самоизолироваться до получения результатов. Всё это время буду работать в дистанционном режиме. Коллегам, которые на минувшей неделе контактировали с Романом Сергеевичем, я рекомендовал последовать моему примеру.

Напомним, в первый раз на самоизоляцию губернатор уходил 31 июля после своей поездки в Крым, где он общался с заразившимся коронавирусом коллегой. Однако опасения не подтвердились - тест на коронавирус был отрицательным.