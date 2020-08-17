В Коврове появится памятник Михаилу Калашникову

В администрацию Коврова поступило обращение от участников проекта «Аллея Российской славы» об установке в городе памятника знаменитому конструктору Михаилу Калашникову.

Как сообщают "Ковровские вести", сам памятник Коврову подарят. А вот подиум ценой в 75 тысяч рублей плюс доставка (40 тысяч) и установка ляжет на плечи городского бюджета.

Администрация должна выбрать место, где именно установят памятник, из тех, что предложили члены совета. А это: сквер около парка им. В.А. Дегтярева, на территории КБА «Арматура», на пересечении ул. Киркижа и Гастелло, на территории, прилегающей к центральному входу в военный городок.

Напомним, проект «Аллея Российской славы», председателем попечительского совета которого является народный артист Василий Лановой, по всей России устанавливает памятники и бюсты.