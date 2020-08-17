В Муроме пройдут соревнования "Открытая вода"

Соревнование понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» пройдет на полигоне «Вантовый» в Муроме с 28 августа по 5 сентября.

Соревнование проходит в 6 этапов:ведение инженерной разведки водной преграды; десантная переправа минометной батареи на плавающих транспортерах; паромная переправа автомобилей с боеприпасами на ПММ; паромная переправа танка на ПММ; оборудование двух 60-ти тонных паромов и перевозка гусеничной тяжелой техники на противоположный берег; оборудование взводного парома и перевозка гусеничной тяжелой техники на противоположный берег.

По итогам проведения этапов конкурсов командам присуждаются медали за первое, второе и третье место.