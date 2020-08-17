Приезжий в Гороховце обокрал дачи на двести тысяч рублей

Двадцатисемилетний гость Владимирской области обвиняется сразу по трем статьям: кража, хищение оружия и боеприпасов, незаконное хранение оружия и боеприпасов. В сентябре прошлого года приехавший из другого региона мужчина ограбил несколько дач, расположенных в одной из деревень Гороховецкого района. Он похитил бензиновый и электрический строительный инструмент, бытовую технику, пневматическое оружие и туристическое снаряжение. В одном из домов злоумышленник взломал металлический сейф и похитил хранящееся там огнестрельное оружие и патроны к нему. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей. По информации УМВД России по Владимирской области, злоумышленником оказался житель соседнего региона, у которого был участок земли в этой же деревне, где и были совершены кражи. Подозреваемый вину свою не отрицал и сознался в содеянных преступлениях, добровольно выдав большую часть похищенного имущества. Материальный ущерб он частично возместил. Теперь его судьбу решит суд.