В технопарке «Кванториум-33» будут готовить учителей

На базе детского технопарка «Кванториум-33» стартовала очная образовательная сессия для учителей технологии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которой примут участие педагоги из 42 школ региона. Учителя технологии получат необходимые навыки работы с высокотехнологичным оборудованием, которое в скором времени появится в сельских школах, а также научатся организовывать работу над групповыми проектами. Вести занятия будут наставники «Кванториума-33» и мобильного технопарка, который начал свою работу в прошлом учебном году. Обучение завершится 20 августа защитой группового проекта.