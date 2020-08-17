Владимирцев приглашают принять участие в «Диктанте Победы»

В этот день все желающие смогут проверить знания событий Великой Отечественной войны и пройти исторический тест: 20 вопросов по общефедеральной тематике и 5 – по местной. Площадками проведения диктанта во Владимире станут образовательные учреждения в разных районах города. Тест также будет доступен в режиме онлайн по ссылке https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/ . Подготовиться к диктанту, пройти предыдущие тесты по ссылке http://dictant.site/test-diktanta-pobedy-onlajn.html. У каждого из них своя тематика: — Дела минувших дней: насколько хорошо вы знаете историю ВОВ — Что вы знаете о событиях Великой Отечественной войны? — Тест на знание истории Великой Отечественной войны — День Государственного флага РФ — Великая Отечественная война 1941-1945 — Диктант Победы (7 мая 2019 года)