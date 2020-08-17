Владимирские полицейские задержали фальшивомонетчика

В июле фальшивые пятитысячные обнаружили сразу в двух компаниях во Владимире: один раз фальшивкой расплатились за курьерскую доставку, второй – оплатили покупки в магазине. В полиции, куда обратились потерпевшие .посмотрев записи с видеокамер убедились. Что фальшивые пятитысячные купюры оба раза сбыл один и тот же молодой человек. В УМВД России по Владимирской области рассказали, что выехав в соседний регион, полицейские задержали подозреваемого – двадцатидевятилетнего молодого человека. Он объяснил, что воспользовался фальшивыми банкнотами, полученными от приятеля. Оперативники в течение нескольких дней установили местонахождение второго подозреваемого, тридцатилетнего жителя соседнего региона. Сейчас оба подозреваемых арестованы, расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители выясняют, откуда мужчины получили фальшивые купюры. Напомним ,в этом году зафиксировано более 250 фактов сбыта поддельных денежных знаков. Лидируют по количеству подделок банкноты номиналом в 5000 рублей (изъято 206 подделок) и 1000 рублей (изъято 40 подделок). В текущем году правоохранителями из незаконного оборота изъяты восемь монет достоинством 10 рублей, две монеты по пять рублей.