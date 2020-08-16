Старт "Музыкальной экспедиции" пройдет в Патриаршем саду во Владимире

Международный проект, художественным руководителем которого стал известный виолончелист России Борис Андрианов, традиционно объединит концерты представителей современного исполнительского искусства и путешествие по историческим местам Владимирской области.

Откроется фестиваль 21 августа в Патриаршем саду города Владимира. Следующей точкой на карте фестиваля станет Дюкинский карьер. Там артисты выступят 22 числа.

23 и 25 августа слушатели соберутся на концерт на фоне историко-архитектурных ансамблей в Юрьеве-Польском и Гороховце.

Финальный аккорд фестиваля, который будет седьмым по счету, пройдет 26 августа - последний концерт состоится на территории научно-производственной компании «Генериум» в поселке Вольгинский.