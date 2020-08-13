В Гусь-Хрустальном утонул ребенок

Напомним, 11 августа около 16 часов в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что в Гусь-Хрустальном районе на карьерах Кирпичного завода в полутора километрах от города в сторону поселка Уршельский утонул тринадцатилетний мальчик. Подросток с другом днем без разрешения родителей пошли купаться на карьеры, в какой-то момент ребенок начал тонуть, а взрослых, способных помочь, рядом не было. Тело ребенка искали не только водолазы МЧС России, спасатели аварийно-спасательной службы Владимирской области, но и добровольцы общественных поисково-спасательных организаций. 13 августа около 14 часов тело ребенка обнаружено сотрудниками аварийно-спасательной службы Владимирской области. Региональный Следком проводит доследственную проверку.