Муромлянин дважды обокрал одни и тот же дом

Пятидесятидвухлетний житель Мурома, безработный и уже имевший конфликты с законом, увидев незапертую калитку вошел во двор частного дома залез в гараж, украл , стоившую четыре тысячи рублей, и продал ее прохожему, а деньги потратил. Через несколько часов он вернулся туда же, но его заметила хозяйка. Услышав подозрительный шум, пятидесятисемилетняя женщина вышла во двор и увидела, как из ее гаража выходит незнакомец с двумя кейсами с шуроповертами. При виде нее мужчина, бросив чужие инструменты, сбежал. А хозяйка, обнаружив пропажу бензопилы, обратилась в полицию. В УМВД России по Владимирской области отмечают, что найти злоумышленника помогли не только приметы, но и записи с камер видеонаблюдения на улице. Теперь мужчину ждет суд.