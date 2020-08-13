Центры занятости во Владимирской области вновь принимают жителей

С 17 августа владимирцы, как ищущие работу, так и предлагающие ее, смогут снова посещать центры занятости населения Владимирской области по предварительной записи и по графику приема посетителей. График составлен с учетом того, сколько человек и когда могут разместиться в центрах, соблюдая дистанцию и не нарушая санитарные нормы. При этом маска у посетителя должна быть обязательна. Перечень телефонов для предварительной записи можно посмотреть на официальном портале Департамента труда и занятости населения Владимирской области vladzan.ru. При этом центры занятости населения продолжать работать в дистанционном режиме и любые услуги можно будет получить и в электронной форме.