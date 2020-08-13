Во Владимире появится ретро-троллейбус

Во Владимире специалисты троллейбусного парка реставрируют ретро-троллейбуса, который, как планируют, выйдет на один из городских маршрутов к Новому году. Троллейбус будет выглядеть как его собратья, ездившие по улицам Владимира в 90-е годы прошлого века. В ретро-троллейбусе не только внешний вид машины, но и ее ходовая часть, электроустановка, внутреннее оборудование кабины водителя и пассажирского салона будет соответствовать исторической правде. При реставрации используются только оригинальные запасные части и детали, которые сберегли на предприятии. На каком именно маршруте будет ходить реставрированный ретро-троллейбус, пока неизвестно, но власти города надеются, что он станет особой «фишкой», привлекающей туристов.