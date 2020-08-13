Гороховчанин украл деньги со счета родственника

Житель Гороховца. Уже отметивший 31 день рождения, в июне навещал своих родственников. Помогая им разобраться в работе мобильного телефона, он узнал пароль для входа в приложение онлайн-банкинга и в течение нескольких дней похищал у своего родственника деньги, переводя их с его счета на свой. В общей сложности он «увел» более сорока тысяч рублей. Через несколько дней владелец телефона и счета обнаружил пропажу, из банковской выписки узнал .что все деньги были переведены его молодому родственнику. Однако тот все отрицал, ссылаясь на системные сбои в работе банка и на действия мошенников, после чего потерпевший обратился с заявлением в полицию. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, мужчина на допросе сознался. Оказалось, деньги он переводил в счет погашения займов в микрофинансовых организациях. Сейчас ущерб гороховчанин полностью возместил, но впереди у него суд. Который и определит наказание.