Владимирец обокрал офис и магазин

Первое преступление житель областного центра совершил ночью 2 июля. Сорвав оконную решетку, он проник в офис общества с ограниченной ответственностью, расположенный на улице Балакирева, похитил личное имущество одного из работников организации. А 4 августа злоумышленник, повредив оконное стекло, проник в продуктовый магазин на улице Мира, похитив из кассы около двух тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, эксперты-криминалисты изъяли улики, позволили установить, что преступления совершал ранее судимый местный житель. Не раз он проникал в офисные помещения, в том числе и указанной организации, и похищал деньги. Сейчас полицию задержали, он взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют, не причастен ли он к другим преступлениям.