Во Владимирской области на дорогах поставят 32 новых линии освещения

В этом году в регионе запланировано строительство 32 новых линий наружного освещения. Участки, где их поставят, выберут, ориентируясь на мнение местных жителей. Поставят фонари и в деревне Хмелево Киржачского района, где живет много семей с детьми. Протяженность новой линии освещения на автодороге Знаменское – Хмелево – Власьево – Ефремово составит 777 метров. Светильники будут работать с помощью автоматизированной системы, которая позволит управлять работой наружного освещения по заданному регламенту. Стоимость объекта – 1,9 миллиона рублей. За первое полугодие на владимирских дорогах регионального и и муниципального значения уже введены в эксплуатацию восемь линий искусственного освещения общей протяженностью одиннадцать с половиной километров. Освещены участки автомобильных дорог в посёлках Колокша Собинского района, Муромцево Судогодского района, Никологоры Вязниковского района, Новый Ковровского района, селе Сергеевы-Горки Вязниковского района, в деревнях Александровка и Афанасово Муромского района и Власьево Киржачского района.