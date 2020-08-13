В Коврове в гаражах делали марихуану

Владимирское управление ФСБ пресекла деятельность преступной группы, которая изготавливала в гаражах в Коврове марихуану из наркосодержащей конопли. Готовый наркотик хранился там же, в гаражах, и предназначался на продажу. В августе сотрудники ФСБ накрыли в ковровских гаражах сразу две подпольные лаборатории, тем самым не позволив преступникам пустить готовый наркотик в продажу. По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны трое жителей Коврова 1985-го, 1995-го 1996 годов рождения.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов изъято значительное количество наркотических средств, а также оборудование для культивирования наркосодержащих растений.

Материалы переданы в УМВД России по Владимирской области, где в отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.