Где во Владимирской области "медом намазано"

14 августа будем отмечать Медовый спас. К этому празднику статистики посчитали, правильный ли мед делают владимирские пчелы.

В основном медовый промысел в регионе - удел личных подсобных хозяйств (14 тысяч пчелиных семей, по данным сельхозпереписи в 2016 году). Во всех остальных хозяйствах живет только одна тысяча пчелиных семей. Причем число пчелок сокращается - на начало 2020 года в регионе осталось 11,8 тысячи пчелосемей, из них 10,9 тысячи - в частных хозяйствах.

При этом каким-то чудом сбор меда за 2019 год увеличился по отношению к 2018 году почти на 18% и достиг 176 тонн. Это всего, а в личных хозяйствах прирост сбора еще больше - почти 21% (159 тонн). В среднем одна пчелосемья в прошлом году принесла пасечникам 14 кг меда, в 2018 году - 11 кг. Заметим, что пчела - не корова, ее заставить больше "доиться" невозможно. Самый простой способ увеличить производство меда при том же числе пчел - подкармливать их сахаром. Вот только мед при этом получается "неправильный", не содержащий полезных веществ.

При этом мед еще и дорожает. Средняя цена килограмма меда в июле 2020 года составляла 460 рублей, что на 5,1% выше, чем в июле 2019 года. С начала 2020 года средняя цена выросла на 2,3%.