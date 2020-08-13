Приговор бывшего заместителя губернатора Владимирской области обжалуют в областном суде

Приговором Ленинского районного суда, вынесенным 2 июля 2020 года, экс-заместитель губернатора региона Дмитрий Хвостов признан виновным в получении взятки в виде имущества в значительном размере, а также в получении через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере. Он получил девять лет лишения свободы и штраф в размере тридцати миллионов рублей, а также лишен права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на три года. Кроме того, к назначенному наказанию частично присоединено наказание, назначенное по предыдущему приговору. В итоге провести за решеткой бывшему чиновнику предстоит двенадцать лет, причем в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит заплатить штраф – сорок миллионов рублей. Запрет на работу в госорганах также сохраняется. С осужденного в доход государства конфисковали деньги .полученные взятками – десять миллионов рублей, а также сохранен ранее наложенный арест на его имущество. Гособвинитель подал апелляционное представление, а адвоката осужденного – апелляционную жалобу. Дело поступило для рассмотрения в апелляционном порядке во Владимирский областной суд, и назначено к рассмотрению в открытом судебном заседании в составе трех судей на 1 сентября.