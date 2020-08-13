Меленковских оперативников осудили за превышение полномочий

Как установил суд, начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Меленковскому району в августе 2018 года решил искусственно повысить показатели оперативно-служебной деятельности. И договорился со своим подчиненным, согласившимся помочь начальнику в инсценировке выявления преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Вместе два экс-полицейских, убеждая и угрожая привлечь за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, заставили местного жителя поучаствовать в инсценировке ситуации с незаконным приобретением и хранением последним без цели сбыта наркотиков и дальнейшем его задержании сотрудниками полиции, не осведомленными о преступных намерениях организаторах. Мужчина по указанию сотрудников отдела уголовного розыска собрал дикорастущую коноплю, положил в багажник автомобиля и поехал в сторону деревни Улановка. Там его остановили сотрудники ГИБДД ОМВД России по Меленковскому району, которым наводку на этот автомобиль дал начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Меленковскому району. Естественно, коноплю нашли и впоследствии отделом дознания на основании собранного материала проверки, содержащего несоответствующие действительности сведения, в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркосодержащих растений конопли в значительном размере. К счастью, обман раскрылся. Экс-оперативников признали виновными в превышении должностных полномочий. Бывший начальник угро должен отправиться в колонию-поселение на девять месяцев. Его подчиненный – на полгода. Оба обжаловали приговор во Владимирский областной суд.