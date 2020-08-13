Управляющий ТСЖ в Муроме подозревается в мошенничестве

Нарушения обнаружила Муромская городская прокуратура, проводившая проверку правомерности распоряжения денежными средствами собственников помещений в одном из ТСЖ, расположенном в городе Муроме. Как выяснилось, горожанин с мая 2016 года по март 2019 года осуществлял деятельность в качестве управляющего товарищества собственников жилья. В мае 2017 года между ТСЖ и местным предпринимателем был заключен договор подрядных работ по замене сетей электроснабжения в жилом доме на сумму более миллиона рублей. Обсуждая с бизнесменом цену договора, управляющий объяснил предпринимателю, что при получении предпринимателем денежных средств по договору последний должен будет вернуть ему сумму налога НДС в размере 180 тысяч рублей от общей суммы сметы. Возвращенные деньги руководитель ТСЖ в кассу и на расчетный счет не внес. Кроме того, проверка показала, что ТСЖ использует упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», идет расследование.