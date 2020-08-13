Владимирцы сдали более пяти с половиной тысяч литров крови

Владимирские трансфузиологи заготовили 5543 литра крови за шесть месяцев этого года. Столько крови сдали 4797 доноров Владимирской области, из которых более 850 человек впервые приняли участие в этой процедуре. Как отмечают в областной администрации, эти объемы полностью обеспечили потребности медицинских учреждений региона в крови и ее компонентах. Напоминаем, что кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г.Владимир, ул. Студенческая, 5), в ее вязниковском филиале (г.Вязники, ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (г. Муром, ул. Войкова, 11а). Также регулярно проводятся выездные заготовки крови. В первом полугодии совершено 69 выездов мобильного донорского комплекса в различные предприятия и организации. Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт. Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.