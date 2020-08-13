В Кольчугино сгорел восьмиквартирный барак

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Луговой в Кольчугино в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило 12 августа в 16:16. Приехавшие пожарные установили, что горит кровля на площади 600 квадратных метров восьмиквартирного деревянного дома барачного типа. К счастью, никто не пострадал: жители дома вышли самостоятельно до приезда пожарных. В 16.50 пожар был локализован, а в 17.22. было ликвидировано открытое горение. Для этого потребовалось одиннадцать машин и усилия 32 человек. По предварительной информации в доме проживали 24 человека, в том числе шестеро детей. В настоящее время они размещены у родственников. Причину пожара сейчас выясняют дознаватели МЧС.