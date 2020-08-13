На ковровчанку напали бойцовые собаки

Два стаффордширских терьера, гулявших без хозяина и без намордников, напали на местную жительницу, выгуливавшую щенка около восьми часов вечера в начале августа на улице Володарской. Ковровчанка попыталась защитить своего питомца, но не смогла. В итоге спастись ей удалось только благодаря прибежавшему на помощь соседу, позднее на место происшествия приехала и полиция. Саму горожанку с насквозь прокушенной рукой увезли в больницу. По словам местных жителей, два пса терроризируют всю округу уже давно. Кстати, во Владимирской области жители, пострадавшие от укусов как домашних, так и бездомных питомцев, не раз через суд получали компенсацию. Жительница Владимира, истерзанная стаей бездомных псов в гаражах недалеко от дома, получила более полумиллиона рублей компенсации от администрации, а в Кольчугино хозяин пса, напавшего на девочку, заплатил двадцать тысяч рублей.