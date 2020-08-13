Мусоровозы во Владимире загорелись из-за поджога

Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, 12 августа возбуждено уголовное дело по факту поджога десяти автомобилей, предназначенных для сбора и перевозки мусора. Мусоровозы были припаркованы на стоянке на улице Тракторной во Владимире и в ночь на 12 августа около четырех утра поступило сообщение об их возгорании. Начавшаяся проверка, проведенная совместно полицией и дознавателями ГУ МЧС России по Владимирской области, быстро показала, что причиной массового горения автомобилей стал поджог. Напомним, на видео, записанных камерами, видно, как неизвестный залезает по очереди во все припаркованные машины и после этого они начинают гореть. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к этому преступлению. А в администрации сообщают, что мусорного коллапса не будет: вывозить его оставшиеся машины будут даже ночью. Кроме того, на помощь им привлекут арендованные мусоровозы.