Вязниковец с помощью друзей украл кровельное железо

Двадцапятилетний житель Вязниковского района приехал в районную деревню в гости к брату. И заметил, что недалеко около заброшенного дома и на его крыше лежат листы кровельного железа. На следующий день он попросил друзей помочь забрать железные листы, заверив, что ему разрешил хозяин. Не подозревавшие плохого приятели помогли ему увезти сто листов железа с крыши и приусадебного участка. Похищенное они сдали в пункт приема металла. А хозяин листов потерял на этом восемь тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, ущерб потерпевшему был возмещен полностью во время следствия, сейчас дело направлено в суд.