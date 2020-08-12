Владимирские пожарные потушили десять мусоровозов

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

12 августа около 4 часов утра на улице Тракторная загорелись грузовые автомобили для перевозки мусора. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона.

- Кода пожарные приехали на место, горело 10 мусоровозов на общей площади 60 кв.м. Пожарные не дали огню распространиться на другие машины. В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в областном управлении МЧС.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.

К ликвидации последствий привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.