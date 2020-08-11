Владимирскую область ждут три дня холода и дождей

. Фото: Вероника ПАНИНА

В ближайшие три дня Владимирскую область накроет атлантический циклон, который придет с севера. Он принесет с собой заметное похолодание и дожди. Уже в ночь на среду температура воздуха опустится до 10-12 градусов, днем будет не выше +18, а дожди с грозами начнутся после обеда.

Еще холоднее будет в четверг - ночью ниже +10 градусов, днем не выше +15. И дожди будут уже не периодически, а как польют с утра - так и до вечера.

После дождичка в четверг лучше не станет - в пятницу по прежнему будет холодно, от 10 до 16 градусов. Правда, ливней уже не обещают. Но все равно, комфортной погоду не назовешь. Все три дня, со среды по пятницу, днем будет на 5-6 градусов холоднее климатической нормы. Кстати, этот август и так не особо теплый - за первые 10 дней температура была ниже средней для этого времени года на 0,5 градуса.

Но не все потеряно, лето еще вернется. Уже в выходные будет солнечно и около 18-20 градусов тепла. А на следующей неделе температура поднимется до +23 градусов. Но купальный сезон пора закрывать - вода в реках и озерах остынет и уже не прогреется до комфортной температуры раньше следующего лета.