Владимирская продавщица расплачивалась потерянной покупательницей картой

Жительница Владимира, потерявшая в одном из городских магазинов свою карту, обратилась в полицию, обнаружив, что с ее счета пропали четыре тысячи рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемую вычислил: ей оказалась пятидесятиоднолетняя продавщица магазина, где горожанка потеряла карту. Обнаружив ее. Сотрудница магазина сначала сделала покупки на работе, а потом зашла в несколько других продуктовых магазинов и тоже сделала покупки. Благодаря функции бесконтактной оплаты ей это удалось. В отношении продавщицы сейчас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ей грозит до трех лет лишения свободы. А в полиции напоминают: потеряв банковскую карту, лучше позвонить на номер «горячей линии» банка и заблокировать карту, особенно, если она оснащена функцией бесконтактной оплаты.