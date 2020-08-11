У предпринимателя в Кольчугино нашли нелегальный алкоголь

В Кольчугино, во время проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и областной администрации. В магазине, принадлежащем местной индивидуальной предпринимательнице, обнаружили 52 бутылки немаркированной алкогольной продукции. Его продавали без товарно-сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. По постановлению прокурора, индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности. Ее оштрафовали на десять тысяч рублей и изъяли весь нелегальный товар.