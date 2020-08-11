Собинский подросток надругался над ребенком

Подросток из Собинского района обвинялся в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Пока шло расследование и судебное разбирательства его не стали арестовывать – несовершеннолетний находился под домашним арестом. Но в середине июля Собинский городской суд признал его виновным и назначил реальное наказание – три года, которые он проведет в воспитательной колонии. Подростка арестовали прямо в зале суда. Сейчас приговор вступил в законную силу.