Во Владимире росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками

8 августа сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, у которого было около одного грамма наркотиков.

Молодой человек привлек внимание правоохранителей тем, что ночью на улице Куйбышева подобрал неизвестный предмет с земли и убрал его в поясную сумку. При виде патрульного автомобиля он заметно нервничал и хотел сбежать, но его задержали.

Мужчина рассказал, что в его сумке находится запрещенное вещество. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Позже экспертизой установлено, что изъятое вещество является кокаином, весом 0.95 граммов.

Возбуждено уголовное дело.